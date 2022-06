Hunde fahren ab September gratis in Linzer Öffis

Verschiedene Tarife

Seitens des OÖVV hieß es: „Bisher herrschen in Oberösterreich bei der Beförderung von Hunden völlig unterschiedliche Tarife. Wir sind aber bestrebt, dies in Zukunft zu vereinheitlichen.“ Wie sieht es diesbezüglich in den Statutarstädten aus? In Wels etwa darf das „Hunderl“ kostenlos mitfahren, wenn sein Besitzer einen Fahrschein löst. In Steyr kostet ein Ticket für den Hund 1,20 Euro. Und in Linz? Da hat man heuer einen draufgesetzt und trotz aller Beteuerungen den Preis für die „ermäßigte“ Bello-Monatskarte schon wieder angehoben. Statt 27,90 Euro gilt es nun sogar 29 Euro zu blechen.