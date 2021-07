Hunde zahlen in Öffis weit mehr als ihre Besitzer

Die Geschichte ist alles andere als neu. Bereits vor einigen Jahren wunderten sich nicht nur Hundebesitzer, als die „Krone“ es zum Thema machte, dass etwa in Wien der „Wauzi“ gratis in den Öffis mitgenommen werden kann, wenn das „Herrl“ über eine Jahreskarte verfügt, in Linz man aber für den Vierbeiner ein Ticket lösen muss. Vorweg: Wenn das Tier in einem handgepäckgroßen, geschlossenen Transportkorb Platz findet, oder auf dem Schoß gehalten werden kann, ist die Mitnahme auch bei den Linz Linien kostenlos. Und auch Assistenz- und Partnerhunde von beeinträchtigen Personen werden unentgeltlich befördert. Doch für alle anderen Vierbeiner heißt es neben Leinen- und Beißkorbpflicht: „Ticket lösen!“