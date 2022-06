Saudis färben Newcastle United auf grün-weiß um!

Schwarz und weiß - eigentlich läuft man bei Newcastle United in diesen Farben auf, nicht von ungefähr kommt ja auch der Klub-Spitzname „Magpies“ von den derart gefärbten Elstern. Mit grün und weiß hatte man noch nichts am Hut - bisher! Denn ab sofort präsentiert sich Newcastle United zumindest im Auswärtstrikot in diesen Farben. Und wieso? Weil‘s der neue Besitzer Saudi-Arabien eben so will, weil‘s die Farben des erdölreichen Wüstenstaats sind …