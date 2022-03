Rabiater Jugendlicher treibt weiter sein Unwesen

Er hat es schon wieder getan. Dieses Mal ging ein Tschetschene (14) in einem Jugendtreff in Obertrum auf einen Schüler los. Zusammen mit einem Salzburger (14) und einem Afghanen (16) ging er vergangene Woche auf einen Flachgauer los. Das Trio bedrängte den 16-jährigen Schüler, wollte ihm eine Tasche rauben. Der Tschetschene verprügelte sein Opfer – die Polizei musste einschreiten. In dem Jugendtreff hat das Trio eigentlich längst Hausverbot.