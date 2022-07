Akromegalie: Wenn Körperteile größer werden

Die Schuhe sind zu klein, der Ring passt nicht mehr, und beim Blick in den Spiegel scheint die Nase etwas länger geworden zu sein. Was ist passiert? Hinter diesen Veränderungen kann sich die seltene Krankheit Akromegalie verbergen, wie Univ.-Prof. Dr. Anton Luger, FA für Innere Medizin und Endokrinologie, berichtet. Das Wachstum des menschlichen Körpers wird durch die Hirnanhangdrüse (Hypophyse) gesteuert. Dazu schüttet das etwa haselnussgroße Organ an der Unterseite des Gehirns bestimmte Botenstoffe (Wachstumshormon) aus. Kommt es jedoch - meist durch einen gutartigen Tumor in diesem Bereich (Hypophysenadenom) - zu einer übermäßigen Produktion des Wachstumshormons, entstehen Umbildungen des Körpers.