Mini-Satellit liefert erstes 4K-Selfie aus dem All

Mit dem laut eigenen Angaben ersten Satelliten-Selfie in 4K-Auflösung liefert der Mini-Satelliten-Hersteller NanoAvionics einen beeindruckenden Blick auf die Erde. Aufgenommen wurden die Aufnahmen mit einer handelsüblichen Actioncam, was dem Unternehmen nach völlig neue Möglichkeiten für künftige Missionen im All eröffnet.