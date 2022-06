Wo braucht Wien mehr Radabstellanlagen?

Wien ist die Hochburg der Fahrrad-Langfinger. Öffentliche Abstellanlagen sind aufgrund der Nachfrage in der Stadt häufig überfüllt, Stellplätze in Wohnanlagen oft zugestellt mit Kinderwagen. Nicht selten werden Fahrräder in der Wohnung gelagert, da wo anders der Platz fehlt oder es zu unsicher ist. Daher möchten wir nun von Ihnen wissen: Wo braucht Wien mehr Fahrrad-Abstellplätze und wie können diese sicherer gestaltet werden? Senden Sie uns Ihre Ideen und Vorschläge unten in den Kommentaren oder per E-Mail an forum@krone.at, die besten Einsendungen werden von uns auf krone.at präsentiert!