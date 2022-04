Sagen Sie uns: Wo braucht Wien mehr Radwege?

Radfahren in der Stadt boomt. Wiens Mega-Programm für Radwege sollte der große Wurf sein - doch es gibt auch Probleme, denn durchgängige Radwege sind in der Stadt Mangelware, trotz der ehrgeizigen Pläne der Stadtregierung. Deshalb möchten wir nun von Ihnen wissen: Wo fahren Sie besonders gerne mit dem Rad und wo ist das Netz noch ausbaufähig? An welchen Straßen fühlen Sie sich im Verkehr noch unsicher? Unübersichtliche Verkehrslagen bedeuten auch für Fußgänger und Autofahrer ein größeres Risiko. Daher ist Ihre Meinung auch wichtig, wenn Sie selbst nicht mit dem Fahrrad unterwegs sind. Teilen Sie uns diese gerne per E-Mail an forum@krone.at oder unten in den Kommentaren mit!