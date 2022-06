Was bräuchten Sie, um mehr mit dem Rad zu fahren?

Am 3. Juni ist Europäischer Tag des Fahrrads. Laut Meinung der „Krone“-Leser sind die Radwege in Wien nicht optimal platziert. Zuletzt wurde auch große Kritik an der neuen StVO-Novelle geübt. Auch dass in den Medien immer wieder von Verkehrsunfällen mit Radfahren berichtet wird, kann abschreckend wirken. Deshalb möchten wir nun von Ihnen wissen: Was bräuchten Sie, um mehr Rad zu fahren? Wo fehlt es an Radwegen? Wie kann Ihnen die Sicherheit im Verkehr gewährleistet werden? Wir freuen uns auf spannende Gespräche und anregende Diskussionen unten in den Kommentaren!