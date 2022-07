Vivo X80 Pro: Luxus-Smartphone aus China im Test

Moderner Funk, keine Klinke, keine microSD

Die Funkausstattung ist auf der Höhe der Zeit: Vivos neues Flaggschiff kann, einen passenden Tarif vorausgesetzt, in 5G-Netzen betrieben werden und bietet mit Wi-Fi 6 auch einen zeitgemäßen WLAN-Standard. Bluetooth ist in Version 5.2 an Bord, außerdem gibt es NFC und einen Infrarot-Blaster, mit dem das Gerät als Universalfernbedienung nutzbar ist. Auch die üblichen Navi-Dienste - GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS - sind an Bord. Das X80 Pro besitzt zwei SIM-Kartenslots, einen Speicherkartensteckplatz und einen Klinkenanschluss für Kopfhörer sucht man hingegen vergeblich.