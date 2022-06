„Mein Herz ist gebrochen, bin extrem enttäuscht“

„Keine Worte für extreme Enttäuschung“

Berrettini war als erster Herausforderer von Titelverteidiger Novak Djokovic gehandelt worden. Aus dem vermeintlichen spannenden Duell um die Krone in London wird nichts. Der Italiener musste unmittelbar vor seinem Erstrundenauftritt wegen eines positiven Corona-Tests absagen. Er habe in den letzten Trage Grippe-ähnliche Symptome gehabt, erklärt er. Deshalb habe er heute, Dienstag, in der Früh einen weiteren Test gemacht - der anschlug. „Ich finde keine Worte für diese extreme Enttäuschung, die ich empfinde. Der Traum ist für dieses Jahr vorbei.“ Aber: „Ich werde nächstes Jahr stärker zurückkommen.“ Das ist ja eine Ansage.