300.000: In Spielberg fällt die Schallmauer!

Den Titel als „Sport-Event des Jahres“ hat die Formel 1 in Spielberg ja schon nahezu gepachtet. Heuer setzt die Motorsport-Königsklasse aber noch einmal einen drauf. So dürfte nach Rücksprache mit den Veranstaltern vom Projekt Spielberg der Besucherrekord nicht nur fallen, er könnte pulverisiert werden! Bislang blieben die offiziellen 205.000 Fans 2014 bei der Rückkehr der Formel 1 an den Ring unerreicht. Heuer spekuliert man allerdings mit über 300.000 - über 100.000 davon alleine am Renntag Sonntag!