„Tennis-Festwochen“: Schlägt Thiem in Tulln auf?

Österreichs Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hat Dominic Thiem in seinem erweiterten Kader für das Länderspiel am 16./17. September in Tulln gegen Pakistan aufgenommen. Je nach Abschneiden bei den US Open in New York ist auch ein Antreten des ehemaligen Weltranglistendritten beim vorher ebenfalls auf der Anlage des TC Tulln angesetzten APT-Challengerturnier (4.-10.9.) nicht ausgeschlossen. Den Tullner „Tennis-Festwochen“ sehen die Verantwortlichen erfreut entgegen.