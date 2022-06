Salzburg Start für Thiems zweites Comeback

Abgesehen davon macht es für Dominic aktuell wenig Sinn, sich Ziele zu setzen. Erst die ersten Turnier-Matches werden wieder Aufschluss geben können. In Bastad und Gstaad muss Thiem für die Teilnahme auf sein Protected Ranking zurückgreifen, in Kitzbühel hofft er auf eine Wild Card. Somit hätte er danach noch fünf Chancen, das Protected Ranking einzusetzen. Zweimal wird er es für das Masters in Cincinnati und die US Open verwenden. „Ob ich davor das Masters in Montreal auch noch spiele, mache ich von den Ergebnissen davor abhängig.“ Sein Ziel setzt sich der US-Open-Sieger von 2020 langfristig: „Im Jänner bei den Australian Open will ich wieder ohne Hilfe ins Hauptfeld kommen.“ Dafür müsste er dann wieder in den Top 100 stehen.