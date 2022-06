ÖFB U19: Bereit für einen harten Kampf um die WM

Das 0:2 gegen England in Banska Bystrica sah Sportdirektor Peter Schöttel, beim 2:4 gegen Israel drückten Präsident Gerhard Milletich und Generalsekretär Thomas Hollerer in Ziar nad Hronom vergeblich die Daumen - nur beim 3:2 gegen Serbien war keine ÖFB-Delegation. So gesehen müssten Österreichs U19-Kicker ja fast hoffen, dass sie morgen wieder daheimbleiben …