Microsoft Teams fliegt aus deutschen Schulen

Experten geißeln Microsoft-Dominanz an Schulen

Die Nutzung von Microsoft-Produkten wie Office 365 und Teams im schulischen Umfeld wird nicht nur in Deutschland kritisch gesehen: Auch die heimische Datenschutz-NGO epicenter.works warnt vor dem Abfluss von Schülerdaten in die USA und einer zu großen Dominanz US-amerikanischer IT-Konzerne in europäischen Schulen.