Spielerschutz beim Online-Glücksspiel ausbaufähig

500 Euro in drei Minuten verspielt

In einem Versuch zeigte sich, dass bei einem einzigen Spiel innerhalb von nur drei Minuten 500 Euro verspielt werden konnten. „Das erscheint uns exorbitant hoch. Menschen mit Suchtverhalten passiert genau so was.“ Hier müssten die zulässigen Spieleinsätze (im Versuch 25 Euro pro Spiel) verringert oder die Spieldauer verlängert werden. Ein Automatenspiel, das drei Sekunden dauere, sei nämlich weniger suchtgefährlich als ein Spiel, das nur eine Sekunde dauere, wie Neßhold weiter ausführte.