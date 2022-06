Formel 1: Red Bull Ring wird zum Sperrgebiet

Das waren zuletzt auch des Öfteren die vorderen Ränge für Mercedes. Nach dem „Comeback“ zuletzt in Kanada mit Platz drei und vier von Lewis Hamilton und George Russell zeigen sich die „Silberpfeile“ aber rechtzeitig vor Hamiltons Heimrennen in Silverstone und dem Red Bull Ring „angriffslustig“. Und sofort taucht auch der Name Hamilton wieder in der Gerüchteküche bezüglich seines Vertrags (bis Ende 2023) auf. „Reden wir jetzt über Verträge für 2024? Im Juni 2022?“, fragte in Kanada Toto Wolff. Und ergänzte cool: „Ich könnte mir keine bessere Fahrerpaarung wünschen. Es ist super, wie die beiden uns geholfen haben, Fortschritte zu erzielen.“