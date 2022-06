Kärntner Feuerwehren ermittelten ihre Meister

Tausende Zuschauer feuerten am Samstag in St. Andrä im Lavanttal bei den 62. Landesmeisterschaften die 66 Mannschaften der Kärntner Florianis an. Auch 45 Jugendteams stellten sich den 17. Landesjugendleistungsbewerben. Es herrschte eine grandiose Stimmung.