Kärntner Feuerwehren kämpfen um „Goldenen Helm“

Schon seit 7 Uhr früh wuselt es am Sportplatz in St. Andrä im Lavanttal. Denn heute kann seit zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder der Landesbewerb der Kärntner Feuerwehren stattfinden. „Die Ehre, die Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehr in unserer schönen Bischofstadt St.Andrä austragen zu dürfen, ist ein Highlight für jede Feuerwehr“, zeigt sich Wolfgang Kobold, Kommandant der Feuerwehr St. Andrä stolz.