Allerletzte Chancen auf ersten Ferienjob sichern

Gute Anlaufstellen für Sommerjobs sind Zeitarbeitsfirmen, die Mitarbeiter für begrenzte Zeit an Firmen vermitteln. So hat Hofmann Personal noch fast 100 offene Stellen mit Schwerpunkt Steiermark in diversen Industriebranchen (Autozulieferer, Chemie, Elektro, Papier) sowie im Handel. Auch bei Trenkwalder und TTI heißt es, dass täglich Jobs zu vergeben sind.