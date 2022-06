Auch Landeck bekennt sich zur Hausbahn Venet

Am 14. Juni beschloss der Zammer Gemeinderat, den anteiligen Verlust der defizitären Venetbahn von 243.000 Euro zu begleichen. In Landeck kam der Verlustanteil von 297.000 Euro am Donnerstag zur Abstimmung. Wie in Zams gab es Einstimmigkeit, doch es wird sich Gravierendes ändern.