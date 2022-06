Hinteregger: Zwischen „Hinti-Army“ und Partytiger

Einfach war es mit Hinteregger offenbar nie. Von seiner Kärntner Heimat Sirnitz aus zog es den jungen Kärntner mit 14 Jahren in die Akademie von Salzburg. Unter Huub Stevens absolvierte er seine ersten Einsätze in der Bundesliga, in der er im Herbst 2010 debütierte. Mit Salzburg sollte der Verteidiger nicht nur einen Titel feiern: Dreimal Meister, dreimal Cupsieger - aber auch ein Disput. Nach dem neuerlichen Aus in der Qualifikation zur Champions League 2015 äußerte Hinteregger öffentliche Kritik an der Mannschaft. Trainer Peter Zeidler war nicht erfreut.