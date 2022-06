U19 nach Auftaktniederlage: „Es ist keine Schande“

„Wir waren nicht so weit weg von den Engländern, hatten durch Kanuric und Demir sehr gute Möglichkeiten. Es ist keine Schande, wir haben gut dagegengehalten, aber England ist ein Top-Team, das haben wir gewusst“, erklärte Trainer Martin Scherb nach dem Auftaktmatch in Banska Bystrica. „Es war das erwartete Spiel, England hat sehr hohe Qualität, individuell und als Mannschaft. In manchen Phasen hat uns ein bisschen die Intensität gefehlt, da haben wir nur zu 98 Prozent durchgepresst, nicht zu 100 Prozent“, meinte er.