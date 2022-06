U19-EM: Was Österreich bleibt, ist das Minimalziel

So groß die Zuversicht vor dem Duell gegen Israel im Lager des österreichischen U19-Teams gewesen sein mag, so riesig war die Enttäuschung nach dem 2:4, das schon nach zwei Spielen das Ende aller Halbfinal-Träume bedeutet. Auch auf der VIP-Tribüne, wo ÖFB-Präsident Gerhard Milletich als Daumendrücker Platz genommen hatte: „Der Sieg der Israeli geht leider völlig in Ordnung, wir haben viel zu billige Gegentore kassiert.“