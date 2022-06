Juve: Pogba-Rückkehr offenbar in trockenen Tüchern

Gehaltskürzung

Nun geht es jedoch zurück in die alte Heimat. Pogba wechselt ablösefrei nach Turin, wo er einen Dreijahresvertrag unterschreibt. Für den Deal nimmt der Franzose offenbar sogar Gehaltseinbußungen in Kauf - dennoch bleiben ihm stolze acht Millionen Euro jährlich, heißt es, zwei weitere könnten in Form von Boni hinzukommen.