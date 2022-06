Pogbas Zoff mit Mourinho: „Ist das dein Ernst?“

Demnach sei eine Verletzung des Mittelfeld-Talents Ausgangspunkt der Streitereien gewesen. Pogba wollte sich in Miami behandeln lassen, Mourinho hätte daraufhin ein Paparazzi-Foto, das den 29-Jährigen mit dessen Frau zeigt, an den Mino Raiola (Pogbas Berater, Anm.) geschickt, so der Weltmeister von 2020 in der Amazon-Prime-Doku „Pogmentary“.