Russen wieder zugelassen für IWF-Verbandswahl

Kurz vor den Vorstandswahlen beim Internationalen Gewichtheber-Verband IWF am Wochenende in Tirana sind drei bisher gesperrte russische Funktionäre zugelassen worden! Die Entscheidung traf der Internationale Sportgerichtshof CAS am Donnerstag. Es handelt sich um den russischen Gewichtheber-Präsidenten Maxim Agapitow, Mitglied des IWF-Vorstands, sowie Dmitri Tschernogorow und Alexander Kischkin. Das Trio war von einer Prüfungskommission von den Wahlen ausgeschlossen worden.