Daten als Ziel bei Attacke auf MedUni Innsbruck?

Kein Beleg auf gestohlene Daten

Ob und in welchem Ausmaß auch interne Daten gestohlen wurden, kann die Vizerektorin nicht sagen: „Derzeit gibt es keinen Beleg dafür, dass Daten gestohlen wurden.“ Derzeit werden vom Landeskriminalamt Tirol intensive Ermittlungen geführt. Sicher ist offenbar, dass der Angriff über ein infiziertes Endgerät erfolgte. Nähere Details könne man jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben, „da sie ein wesentlicher Bestandteil der laufenden Ermittlungen sind, die nicht gefährdet werden dürfen“, heißt es in einer Aussendung. Digitale Ermittlungen seien grundsätzlich sehr komplex, aufwendig und zeitintensiv. „Das liegt insbesondere an der Möglichkeit der Anonymisierung im Internet, der Flüchtigkeit der Daten sowie der großen Menge an Daten und Informationen.“