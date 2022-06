Österreichs NFL-Hoffnung „weiß, wie’s läuft“

Die reglementierten OTAs (Organized Team Activities) sind abgespult, nach der US-Rückkehr geht’s ab 21. Juli ins Camp, wo am finalen NFL-Kader gebastelt wird. „Da zählt es erst, wie ich lernte. Letztes Jahr hab ich vorab Pulver verschossen, um mich zu beweisen. Als Rookie war das wichtig, jetzt muss ich zeigen, mich weiterentwickelt zu haben“, so „Seiko“. Der mehr als eine erneute Trainingssaison in Arizona anpeilt. „Ich weiß, wie’s läuft, kann im Playbook Kapitel überspringen. Ich hab neben meinen auch Spielzüge der Kollegen im Kopf - und damit ein kompletteres Bild.“