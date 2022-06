15 und 17: McIntosh und Popovici glänzen bei WM

Die erst 15 Jahre alte Summer McIntosh hat sich in Budapest zur Weltmeisterin über 200 Meter Delfin gekrönt! Die kanadische Schwimmerin stellte auch dank eines starken Schlussspurts in 2:05,20 Minuten einen Junioren-Weltrekord auf. Es war bereits ihre zweite Medaille bei den Titelkämpfen in der ungarischen Hauptstadt - knapp zwei Stunden später ließ sie mit Staffel-Bronze über 4 x 200 m Kraul sogar noch ihr drittes Edelmetall folgen. Über 400 m Kraul hatte sie schon Silber geholt.