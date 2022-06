Mane als gute Fee für sein Heimatdorf im Senegal

Gekommen war Mané übrigens aus seinem Heimatdorf Bambali im Senegal, wo er einmal mehr Geschenke verteilte. Dank Manés Erfolg hat sich in dem 2000-Einwohner-Ort in den letzten Jahren viel verändert. Für eine halbe Million Euro ließ der 30-Jährige ein Krankenhaus errichten, es folgte eine Schule. Mané ist sehr daran gelegen, dass auch andere Kinder den Sprung aus Bambali herausschaffen. Diejenigen mit den besten Noten erhielten 400 Dollar und einen Laptop. An diesem Wochenende eröffnete Mané, der jahrelang jeder Familie 70 Euro pro Monat gab, eine Tankstelle. Nächstes Projekt ist ein Postamt.