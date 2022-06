Chat-Überwachung der EU: Berlin reagiert ablehnend

FDP, Grüne und SPD gegen Chat-Überwachung

Die kritische Haltung in Berlin dürfte es der EU-Kommission schwer machen, ihren Plan zur Chat-Überwachung durchzusetzen. Die Regierungsparteien zeigen sich allesamt ablehnend: Nicht nur FDP und Grüne sind gegen die Überwachung privater Chats, auch die SPD zeigt sich skeptisch. Am Sonntag wurde die Chatkontrolle am Landesparteitag in Berlin als „unverhältnismäßig“ abgelehnt, berichtet Golem.de. Die SPD-Mitglieder der deutschen Regierung „werden sich im Rat der EU gegen dieses Vorhaben aussprechen“, wurde angekündigt. Auch die SPD-Abgeordneten im EU-Parlament seien „aufgerufen, ein solches Gesetz zu verhindern.“