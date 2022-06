Vom Weg überzeugt! Baumgartner will zu Sturm

Ein Angebot mit Charme

„Das Angebot von Sturm hat Charme“, meinte der Wolfsberg-Boss zur „Krone“, „ist aber keineswegs in einer Dimension, bei der ich alles vergesse.“ Noch bleibt der WAC-Klubchef also hart. Sturm will aber weiter an der angestrebten „Wunschlösung“ in der Innenverteidigung basteln.