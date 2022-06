Carlos Sainz: „Ich war fast in der Mauer“

Carlos Sainz hat am Sonntag im Montreal seinen ersten Formel-1-Sieg verpasst, aber mit Platz zwei ein starkes Signal gesendet. „Ich bin Vollgas gefahren. Ich war fast in der Mauer und habe alles versucht“, bestätigte Sainz nach dem Rennen, dass er im Kampf gegen Sieger Max Verstappen in den letzten Runden alles in die Waagschale geworfen hat.