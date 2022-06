Mit Babys in der Slowakei im EU-Staatspreisfinale

Das Projekt wurde nun mit dem Einzug in das Finale für den Europa-Staatspreis 2022 in der Kategorie „Zukunft Europas“ gewürdigt. „Das Finale ist eine Anerkennung des großen Engagements aller Bridges of Birth-Beteiligen“, freute sich Landesrat Martin Eichtinger. Insgesamt wurden 143 Einreichungen gab es zum Europa-Staatspreis, der in fünf verschiedenen Kategorien vergeben wird.