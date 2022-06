Bald-Papa Ilco Naumoski ist „verrückt nach Siegen“

Morgen darf der Ex-Stürmer endlich loslegen, sieht der 38-Jährige auch sein neues Team zum ersten Mal. „Wir müssen eine Sieger-Mentalität entwickeln, aber auch Respekt vor den Gegnern haben. Ich bin für meine Spieler 24 Stunden am Tag erreichbar, jedoch gibt es natürlich auch Grenzen“, zwinkert Naumoski. Der als Coach bereits in China, Serbien, Lettland, Mazedonien und zuletzt bei Ebergassing in der 2. Klasse, wo er den Vize-Titel feierte, Erfahrung sammeln konnte. „Mir wurde nie etwas geschenkt, ich arbeite hochprofessionell und bin von mir überzeugt!“