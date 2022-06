Misshandlungen: Bericht erschüttert Großbritannien

Ex-Turnerin: „Das ist Kindesmissbrauch“

„Das ist kein hartes Coaching oder eine leichte Misshandlung, das ist Kindesmissbrauch an Sportlern in sehr jungen Jahren“, sagte die ehemalige Turnerin Nicole Pavier der BBC. „Das hat aus körperlicher und geistiger Sicht enorme Auswirkungen auf den Rest unseres Lebens. Dieser Bericht zeigt, dass es nicht nur ein paar faule Äpfel sind, wie man uns glauben machen wollte. Wir wissen wir jetzt, dass es eine Kultur des Missbrauchs gibt und dass es sich um Kinder handelt, die in Klubs misshandelt wurden und dass es viele Kinder waren.“