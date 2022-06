Erste Verkehrszeichenbrücke aus Holz aufgestellt

Lebensdauer von mindestens 20 Jahre

„Die Steher sind ebenfalls aus Holz, nur die Fundamente wurden betoniert.“ Was die Haltbarkeit angeht, so könnte Holz gegenüber Stahl sogar besser für diese Zwecke geeignet sein. Experten gehen laut Asfinag von einer Lebensdauer von mindestens 20 Jahren aus. In einem Jahr sollen die ersten Erkenntnisse des Projekts vorliegen.