„Haarig“: Das erste weiße Intimhaar

Ein mittelalter Mann wollte letztens in der U-Bahn charmant sein. Also sagte er Melanie, einer Freundin, dass sie für ihr Alter gut aussehe. Ihre trockene Antwort: „Du hast meine grauen Schamhaare noch nicht gesehen.“ Ob es der Gedanke an die Farbe oder die Behaarung war, die sein Grinsen einschlafen ließ, weiß ich nicht. Hinter dem Spaßverlust stehen aber oft gesellschaftliche Normen von ewiger Jugend und Attraktivität. Diesen nicht mehr zu entsprechen, damit können sich manche Menschen nur schwer abfinden.