Lungenkrebs! Olympia-Held stirbt mit nur 35 Jahren

Während das Olympische Eishockey-Turnier 2022 in Peking ohne die Südkoreaner stattfinden musste, waren sie 2018 in Pyeongchang in ihrer Heimat sehr wohl qualifiziert gewesen. Und gleich im ersten Gruppenspiel war es Cho gewesen, der mit einem Treffer gegen Tschechien für einen Paukenschlag gesorgt hatte.