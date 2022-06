Mit Aktion der „Krone“ die EU greifbar gemacht

Vom Hauptbahnhof in Europas Hauptstadt

„Bitte alle einsteigen“, hieß es schließlich am Dienstagabend um 20.47 Uhr für die Gewinnerklasse der Neuen Mittelschule in Scheiblingkirchen. Vom St. Pöltner Hauptbahnhof aus ging es im ÖBB-Nightjet Richtung Brüssel. Aufgeregt und ausgeschlafen wurde die Schüler-Delegation am Mittwoch um 11:36 Uhr dort in Empfang genommen - ein dichtes Programm wartete.