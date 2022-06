Der Staat und der „Teufel“ Inflation

Die letzten zehn Jahre schien der „Teufel“ namens Inflation geschlafen zu haben: Die Preise erhöhten sich mäßig, alle paar Jahre wurden wir von der jeweiligen Regierung (und wir hatten viele!) mit „dem größten Entlastungspaket aller Zeiten“ beglückt. Zu diesem Zeitpunkt erhielten wir aber in Wahrheit nur einen Teil dessen zurück, was wir zuvor an (zu) hohen Steuern geblecht hatten.