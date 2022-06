Mysteriöse Signale: Hat China Aliens entdeckt?

„FAST“ ist das größte Radioteleskop der Welt

Das sogenannte „Fivehundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope“, kurz „FAST“, ist mit einem Durchmesser von 520 Metern das größte Teleskop seiner Art und steht in der südchinesischen Provinz Guizhou. Es wird von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, der Pädagogischen Universität Peking und der University of California in den USA betrieben.