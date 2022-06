Box-Superstar Tyson Fury spricht über Comeback

Fury hatte seinen Landsmann Dillian Whyte vor 94.000 Fans im Wembley-Stadion in der sechsten Runde K.o. geschlagen, dem Publikum „American Pie“ vorgesungen und dann gemeint: „Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte.“ Geld sollte auch keine Motivation mehr sein, glaubt man seinen Aussagen von damals: „Ich habe mehr Geld, als ich in einer Million Leben ausgeben kann.“