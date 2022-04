Berührend: Fury herzt arm- und beinamputierten Fan

Karriereende

Für Fury war der Sieg gegen Whyte wohl der letzte seiner Karriere. Schon zuvor hatte er angekündigt, die Boxhandschuhe nach dem Kampf an den Nagel hängen zu wollen. Und so endgültig, wie sich Fury an diesem kühlen Frühlingsabend nach der erledigten Pflicht gegen den chancenlosen Whyte noch einmal äußerte, kann es eigentlich kein Zurück geben. „Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte“, betonte der 33-Jährige. „Ich höre als zweiter ungeschlagener Schwergewichtler nach Rocky Marciano auf. Ich war in diesem Spiel unschlagbar.“