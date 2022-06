Lindsey Vonn hat eine Mission in der Schweiz

„On a mission“, schreibt sie in ihrer Insta-Story, während sie aus dem Flugzeug-Fenster filmt. „Next stop: Switzerland“, heißt es im dazugehörigen Permanent-Post. Stolz präsentiert sich Vonn als Teil des „Executive Board“ für Salt Lake City und die Bewerbung der Stadt für Olympia 2020. In den nächsten Tagen stünden für sie - an der Seite von Bewerbungskomitee-Chef Fraser Bullock - Gespräche mit dem IOC auf dem Programm. Sie sei zuversichtlich, die Spiele in ihre Heimat zu bringen, sagt Lindsey.