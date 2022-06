Grazer plant Tierpark nach Vorbild Schönbrunn

Traum vom öffentlichen Zoo

Das große Ziel von Turtle Island, so der Projektname: die in menschlicher Obhut gezüchteten Tiere wieder in ihren Ursprungsländern auszuwildern. „Dies kann aber nur mit gezielten Aufklärungskampagnen vor Ort sowie durch längerfristige finanzielle Unterstützung für die Nachzuchtstation in Graz gelingen“, sagt der Experte.