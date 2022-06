Elon Musk steht Twitter-Personal Rede und Antwort

Elon Musk will diese Woche erstmals seit Ankündigung der geplanten 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme vor die Twitter-Belegschaft treten. Am Donnerstag sei ein unternehmensweites Treffen geplant, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person in der Nacht zum Dienstag, die sich auf eine E-Mail von Firmenchef Parag Agrawal bezog. Der Tesla-Chef Musk werde Fragen von Twitter-Mitarbeitern beantworten.