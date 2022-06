Kaderplanung von Rapid: Routine mit Mentalität

Verlässt man damit nicht den propagierten Weg der Jungen, kommen Talente dann noch zum Zug?

Natürlich. Wir holen uns nur etwas Routine mit Mentalität und Charakter dazu. Nochmals: Wir haben nur noch englische Wochen. Viele Vereine haben bei so einem Programm dann fast zwei Mannschaften. Wenn wir etwa am Donnerstag in Armenien spielen, dann planen wir, dass womöglich ein Teil in Wien bleibt, um sich in Ruhe auf die Liga am Sonntag vorzubereiten.